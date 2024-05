Oms | offensiva a Rafah è bagno di sangue

L'Oms "è profondamente preoccupata che un'operazione militare su vasta scala a Rafah , nella Striscia di Gaza, possa portare a un bagno di sangue e indebolire ulteriormente un sistema sanitario già in crisi". Lo scrive su X il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. (ANSA-AFP). Continua a leggere>>

Lo ha spiegato James Elder, portavoce del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia: «Oggi, in media, le famiglie hanno accesso a meno di un litro di acqua sicura per persona al giorno» Continua a leggere>>