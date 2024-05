Atletica - Chituru Ali vola nei 100 metri | fa 10 06 e diventa il quarto italiano di sempre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dubai, 3 maggio 2024 –sulle ali del ventoAli. L’Azzurro delle Fiamme Gialle, che vive e si allena al Centro Sportivo di Castelporziano, va velocissimo al Meeting di Dubai e sigla il tempo di 10.06 nei 100. Festeggia, in questo modo, il trionfo in gara e firma il suo record personale. Migliora il precedente crono che era stato di 10.12 del 2022. Il tempo di Dubai è di valore internazionale eildisulla distanza. Lo fa alle del primatista europeo Marcell Jacobs (9.80 per il trionfo olimpico di Tokyo), di Filippo Tortu (9.99) e di Pietro Mennea (10.01), a pari merito con Simone Collio, e firma il miglior tempo europeo dell’anno. Ali si prepara a scendere in pista agli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi. Foto ...