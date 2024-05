Caso Duchini - richieste dei pm Per l’ex procuratore aggiunto 12 anni e mezzo di condanna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Firenze, 3 maggio 2024 – Una richiesta dia dodiciperdi Perugia Antonella, è stata avanzata nel processo, incardinato per competenza a Firenze, che vede il magistrato, oggi in pensione, accusato di peculato, corruzione, violazione del segreto d’ufficio e abuso d’ufficio. Nella requisitoria in cui hanno descritto un "clima tossico" in seno alla procura perugina, i pubblici ministeri Luca Turco e Leopoldo De Gregorio hanno chiesto laanche delcarabiniere del Ros, Orazio Gisabella, alla pena di tredici. La pubblica accusa ha concluso anche per ladel cementiere di Gubbio Carlo Colaiacovo a tre ...