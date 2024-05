WWE | Ufficiali i primi nomi che prenderanno parte al KOTR Tournament - Carmelo Haye - LA Knight e non solo!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 3 maggio 2024) Durante la diretta televisiva di Smackdown France, in diretta ed in chiaro per noi fan italiani su DMAC, diversi lottatori hanno annunciato il loro ingresso nel King of the Ring(in attesa che anche le colleghe per il torneo femminile facciano lo stesso). Ses l’ha fatto in un segmento backstage con Nick Aldis e Bobby Lashley, Santos Escobar ed LAhanno fatto lo stesso dopo la vittoria di quest’ultimo su Berto, con un promo post-match in cui la Megastar ha letteralmente fatto pendere il pubblico francese dalle sue labbra. Sono quindi loro itreannunciati per il torneo, lato maschile, che ricordiamo comincerà già lunedì, in quel di Raw, prima di proseguire nei prossimi show settimanali. Uno sguardo, dunque, già al premium live event di ...