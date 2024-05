Kate e William stanno attraversando l’inferno | le parole della stilista Amaia Arrieta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un periodo davvero terribile, questo, per. Che in questi ultimi giorni starebbero vivendo “un vero e proprio inferno”. A rivelarlo è stata lae confidente dei due principi, che ha rilasciato un’intervista al Telegraph per parlare delle difficoltàcoppia reale, in un momento in cui le cure oncologiche avrebbero molto provato, costretta a fare i conti con la terribile diagnosi di cancro ricevuta agli inizi del 2024. “Ho il cuore spezzato in questo momento, penso che stiano, spero che si riprendano. È una cosa molto personale” ha detto la donna alle paginetestata britannica. La principessaè impegnata con dei cicli di ...