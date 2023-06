Scoperto un vulcano sottomarino che erutta fango e metano nel Mare di Barents

(Di venerdì 2 giugno 2023) Un team di esperti della Arctic University of Norway ha recentemente effettuato una scoperta sorprendente: uncheuna combinazione di. Questo fenomeno ...

La squadra di ricerca ha inoltreche i fianchi delsono abitati da una variegata fauna acquatica, che si nutre delle croste carbonatiche presenti. Questi depositi minerali sono ...Un team di ricercatori della Arctic University of Norway haunsottomarino che erutta fango e metano. Il Borealis Mud Volcano , così è stato chiamato, si trova a 130 chilometri a sud dell'Isola degli Orsi in Norvegia, nel Mare di Barents. Il ...Un posto che vaa passo lento e girando in senso orario. Magari toccando uno dei suoi 72 ... una maestosoattivo. Il cratere è raggiungibile a piedi e regala una vista che sembra voler ...

Scoperto un vulcano sottomarino nel Mare di Barents Global Science

Questo fenomeno geologico è stato battezzato "Borealis Mud Volcano" e si trova a circa 130 chilometri a sud dell'Isola degli Orsi, nel Mare di Barents, in Norvegia.Situato a 130 chilometri a sud dell'Isola degli Orsi, in Norvegia, il vulcano ha un diametro di 7 metri e un'altezza di circa 2,5 metri.