Pierpaola Romano | la poliziotta uccisa dal collega era malata e voleva troncare la relazione | ieri il suo primo giorno di chemio

Ieri è stata uccisa, in servizio alla Camera dei Deputati. Vittima ed assassino della Polizia di Stato. Il collega l'ammazza in un edificio della periferia di Roma, rivolgendo poi l'arma contro di sé in ..."Ho sentito tre colpi, sono sceso di casa e ho trovato questa donna a terra, in una pozza di sangue. Sembrava un agguato, un'esecuzione". Sono le 11 e un quarto circa quando, 57 anni, viene uccisa nell'androne di casa sua a Torraccia, in via Rosario Nicolò. Una zona residenziale, poco distante da San Basilio, dove abitano molti esponenti delle forze dell'...La poliziotta è stata freddata dal collega e ex amante Massimiliano Carpineti: stava andando all'ospedale per sottoporsi alla prima seduta di chemioterapia

Poliziotta uccisa a Roma: chi era Massimiliano Carpineti, il poliziotto killer di Pierpaola Romano. Viveva a C ilmessaggero.it

Pierpaola Romano aveva paura di Massimiliano Carpineti, il collega poliziotto con cui aveva una relazione che aveva deciso di interrompere ...Il giudice presidente vicario del Tribunale di Milano: «Dietro questi delitti c’è ancora un problema culturale. Si tende a voler trovare un’attenuante anche nel modo di raccontare i femminicidi. Il mi ...