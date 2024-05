Influenza aviaria - l’allarme degli scienziati Usa su Nature | Virus rischia di diventare endemico tra i bovini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il ceppo H5N1 dell’, che ha messo in allarme la comunità scientifica,ditra iUSA, con l’alta probabilità di mutazioni e di conseguente diffusione tra gli esseri umani. Questo secondo quanto riportato da una serie di esperti sentiti dalla rivista. Nuovi dati mostrano che ilpuò effettuare il salto di specie avanti e indietro tra mucche e uccelli, una caratteristica che potrebbe consentirgli di diffondersi in ampi territori. L’ubiquità del– Inoltre, una singola mucca può ospitare diversi tipi dili, che potrebbero, nel tempo, scambiare materiale genetico per generare un ceppo in grado di infettare più facilmente ...