Un rarissimo Barolo di Giacomo Conterno attira gli investitori

(Di giovedì 9 maggio 2024) C’è una parola chiave che aiuta a leggere la tabella di questa settimana: è rarità. Progettata per analizzare le quotazioni spuntate alle aste del 2023-24 dai formati speciali delCascina Francia, firmati, mettendole a confronto ove possibile con quelle del 2022, la tabella ha dovuto fare i conti con il limitato numero di magnum e di jeroboam da 3 litri (dette anche doppie magnum) prodotte da questa azienda. La scarsità di annate con le due quotazioni spiega perché in tabella ne compaiono anche un paio ottenute da un altro, il Cerretta. Le origini del cru Cerretta IlCerretta nasce in un vigneto di 3 ettari acquistato nel 2008 da Roberto, l’attuale titolare, subentrato venti anni prima al padre, Giovanni, alla ...

