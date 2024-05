Arsenal - Jorginho rinnova | Continuerò a dare tutto me stesso

(Di giovedì 9 maggio 2024)rimarrà tra le file dell’. Il centrocampista italo-brasiliano era approdato tra i gunners a gennaio del 2023 e ha firmato un contratto annuale. Il 32enne in passato ha vestito le maglie di Verona, Napoli e Chelsea, conquistando gli Europei del 2021 con la maglia della Nazionale azzurra. Le sue parole dopo il rinnovo: “Qui mi sono subito sentito parte di qualcosa di grande, sono davvero felice di restare così come i miei familiari, per me è un privilegio far parte di questa famiglia, consapevole che c’è ancora tanto da fare qui. Non c’è stato molto da discutere, perché qui mi trovo davvero bene e sentire la fiducia del club e dello staff tecnico per me è una grande cosa, così come lo è l’affetto dei tifosi.me. Ho vinto tanto, ma non ancora ...

