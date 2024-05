Usa-Cina - sale la tensione Pechino invierà altre due navi militari in Cambogia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 maggio 2024 – Non si placano le tensioni e il botta e risposta sempre più muscolare fra Stati Uniti enegli strategici teatri del Pacifico e dell’Asia. Due settimane fa le forze armate di Washington e quelle Filippine avevano dato il via all’annuale esercitazione “Balikatan”. Le operazioni, che prevedevano azioni navali, anfibie e aeree, si sono svolte nel Mar Cinese Meridionale, una zona caldissima. La Repubblica Popolare Cinese, infatti, rivendica quella porzione di mare, con tutte le isole presenti, come sua e, di recente,diavevano sparato con cannoni ad acqua contro imbarcazioni di Manila presenti in zona. Tensioni ci sono state, negli anni, anche con il Vietnam e con altri stati dell’area. Nel corso dell’esercitazione “Balikatan”, cui ha preso parte anche l’Australia, le forze statunitensi e ...