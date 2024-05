(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – “La prima cosa che bisognerebbe fare è. Inoltre, chi guida l’azienda, il padre o lo zio, dovrebbe riconoscere i meriti di chi entra in azienda, è”. Così Giuseppe, presidente dellaintitolata al nonno materno Guido, a margine della prima delle due giornate del, in svolgimento

Family Business Forum, Caprotti (Fondazione Venosta): "In imprese familiari fondamentale dialogare" - Family Business Forum, caprotti (fondazione Venosta): "In imprese familiari fondamentale dialogare" - Così Giuseppe caprotti, presidente della fondazione intitolata al nonno materno Guido Venosta, a margine della prima delle due giornate del Family Business Forum, in svolgimento a Lecco presso la ...

Camila Giorgi è sparita, i misteri dietro al suo ritiro: dall’interesse per la moda all’inchiesta sui falsi vaccini anti Covid - Camila Giorgi è sparita, i misteri dietro al suo ritiro: dall’interesse per la moda all’inchiesta sui falsi vaccini anti Covid - Che cosa è successo a Camila Giorgi Il sipario si è chiuso così, all’improvviso, senza preavviso, lasciando di stucco gli appassionati così come ferme rimanevano le avversarie in campo quando le gior ...