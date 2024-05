MXGP - prosegue la trasferta iberica Jorge Prado proverà a sfruttare la gara di casa per superare Tim Gajser

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024)senza soluzioni di continuità il Mondiale di motocross 2024. Dopo la tappa di Agueda (Portogallo) continua la, dato che domenica si correrà l’attesissimo Gran Premio di Galizia (Spagna) sesto appuntamento del campionato di. Arriviamo sul tracciato di Lugo con una classifica generale quanto mai interessante. Dopo l’appuntamento lusitano è avvenuto il sorpasso al comando. Timè volato in vetta con 252 punti con 14 lunghezze di margine su, reduce da un weekend davvero complicato ad Agueda (in-1 ha dovuto fermarsi per cambiare gli occhiali, in-2 è addirittura scivolato). Terza posizione per Romain Febvre con 220 punti (-32 dalla vetta), mentre è quarto Jeffrey Herlings con ...