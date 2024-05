Superbonus - Giorgetti | Crediti spalmati su 10 anni per ridurre il deficit pil di 2,4 miliardi L’obbligo sarà in parte retroattivo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il giorno dopo l’annuncio che spalmare idelsu 10diventerà obbligatorio iniziano a delinearsi i contorni della decisione del governo. Il sottosegretario dell’Economia Federico Freni, a margine dei lavori della commissione Finanze del Senato sul decreto in cui confluirà l’emendamento governativo, ha spiegato che la rateizzazione decennale nonretroattiva ma “limitata alle spese sostenute nell’esercizio fiscale vigente alla data di entrata in vigore della norma, e quindi a tutte le spese sostenute nell’esercizio del 2024“. Una spiegazione che non convince Confindustria: il vicepresidente Maurizio Marchesini fa notare che se si dispone lo spalma-“per decreto legge a vigenza immediata, allora lo si applichi solo permaturati da spese sostenute ...

