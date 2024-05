Greta Rossetti è in dolce attesa? L‘influencer interviene

Grande Fratello, Greta Rossetti: "Grazie al reality sono diventata la donna che sono ora" - Grande Fratello, Greta rossetti: "Grazie al reality sono diventata la donna che sono ora" - Greta rossetti, la giovane monzese tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, è tornata a parlare della sua esperienza nel reality show targato Mediaset.

Greta Rossetti: “Non siete fighi se fate del male”, ma il web la attacca/ “Da che pulpito, tuo fratello…” - Greta rossetti: “Non siete fighi se fate del male”, ma il web la attacca/ “Da che pulpito, tuo fratello…” - Greta rossetti è di recente intervenuta sui social sul tema della violenza ma, oltre ai complimenti, ha dovuto subire anche alcuni ‘attacchi’.

GF, Greta e Sergio già in forte crisi Arriva il nuovo post di chiarimento - GF, Greta e Sergio già in forte crisi Arriva il nuovo post di chiarimento - I due ex inquilini della casa del GF sono già in crisi Sul web corrono le indiscrezioni e le smentite: ecco tutti gli ultimi gossip su Greta e Sergio!