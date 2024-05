Perché Israele partecipa all’Eurovision 2024 | le differenze con il caso della Russia del 2022

Israele è in gara all’Eurovision Song Contest 2024 con una canzone , Hurricane , che ha soffiato sul fuoco delle polemiche. Il brano, cantato dalla giovane Eden Golan, ha subito alcune modifiche proprio per permettere l’entrata del Paese nella ...

Eurovision 2024, la diretta: apre Malta e chiude l'Olanda. Grande attesa per Angelina Mango (che canterà per 13esima) - Eurovision 2024, la diretta: apre Malta e chiude l'Olanda. Grande attesa per Angelina Mango (che canterà per 13esima) - Tutto pronto per la seconda semifinale dell'Eurovision 2024. In diretta da Malmo, sedici cantanti si esibiranno cercando di strappare un pass per l'appuntamento di sabato 11 maggio. Oltre ...