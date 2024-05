PlayStation Store - i giochi per PS5 e PS4 più venduti in Europa ed USA ad Aprile 2024

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sony Interactive Entertainment ha rivelato iper PS5 e PS4 piùsulad, dove tra questi troviamo Helldivers 2 e Sea of Thieves nelle prime posizioni. Vediamo qui di seguito ipiù scaricati sulper PS5 adnegli USA (grazie alBlog): Helldivers 2 Stellar Blade Sea of Thieves Call of Duty: Modern Warfare 3 MLB: The Show 24 Grand Theft Auto V NBA 2K24 WWE 2K24 Grounded Dragon’s Dogma 2 Invece qui sotto troviamo iper PS5 piùadsulin: Sea of Thieves Grand Theft Auto ...

Sony ha annunciato una serie di titoli entusiasmanti per il mese di Maggio 2024 con la lineup dei Giochi PlayStation Plus Essential. Questa selezione, pubblicata su Instagram, promette di offrire un mix variegato di generi per soddisfare tutti i ...

L’apertura agli emulatori sulle piattaforme Apple ha spinto lo sviluppatore dell’app più nota, Provenance, a lavorare sulla release per Apple TV. Arriverà insieme alla versione per iOS. In sviluppo anche il supporto a Nintendo e PS2. ... Leggi ...

Microsoft vorrebbe più giochi come Hi-Fi Rush, ma ha appena chiuso il suo studio di sviluppo - Microsoft vorrebbe più giochi come Hi-Fi Rush, ma ha appena chiuso il suo studio di sviluppo - In questi giorni Microsoft sembra proprio incline ad attirare polemiche su di sé. Prima la controversa chiusura di diversi studi e ora alcune dichiarazioni non proprio opportune del presidente della d ...

Secondo gli analisti, i profitti degli abbonamenti ai giochi sono in stallo - Secondo gli analisti, i profitti degli abbonamenti ai giochi sono in stallo - Secondo Piscatella, rispetto ad aprile 2023, la spesa per questi servizi in abbonamento è aumentata solo dell'1%. Ha citato un post su Twitter dell'anno scorso in cui sembrava aver notato per la prima ...