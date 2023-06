Inter | Zhang stanzia un maxi-premio per la vittoria Champions | la cifra

(Di venerdì 2 giugno 2023) L’si prepara per le ultime partite della stagione. I nerazzurri, già sicuri della qualificazione alla prossimaLeague, si avvicinano alla trasferta del campionato di Serie A contro il Torino con l’obiettivo di tentare l’assalto anche al secondo posto occupato dalla Lazio. L’attesa è tutta per la finale diLeague contro il Manchester City. La squadra di Simone Inzaghi è stata protagonista di una stagione di altissimo livello e l’allenatore continua a togliersi i sassolini dalla scarpa dopo le critiche esagerate. Foto di Claudio Peri / AnsaIldell’Il presidente Stevenha deciso di caricare la squadra in vista della sfida di Istanbul. Nel contratto dei calciatori dell’è già previsto un bonus ...

...caso di vittoria della Champions l'incasserà dalla Uefa 4,5 milioni in più rispetto ai 15 garantiti per la partecipazione alla finale, ma avrà anche altri bonus dagli sponsor. Il gesto di,......finlandese a rompere il silenzio con un messaggio apparso sui propri profili social nel quale ha fatto chiarezza sulle ultime indiscrezioni relative alla possibile acquisizione dell'(...'La gente mi chiede se voglio comprare l'. Stevenè il proprietario e ha fatto un ottimo lavoro. Ha il mio più profondo rispetto. Siamo tutti d'accordo per non disturbare la concentrazione sua e della squadra sulla finale di ...

Zhang a tutta Champions: parte giovedì con la squadra e stanzia un maxi premio da 10 milioni La Gazzetta dello Sport

L’Inter si prepara per le ultime partite della stagione. I nerazzurri, già sicuri della qualificazione alla prossima Champions League, si avvicinano alla trasferta del campionato di Serie A contro il ...Sul fronte societario, si segnala anche il fatto che l'agenzia di stampa Reuters abbia indicato in Thomas Zilliacus un possibile pretendente a subentrare a Zhang nella proprietà dell'Inter. Il tempo ...