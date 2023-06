Calderoli condannato | dopo 10 anni | per l' ”orango” alla Kyenge | il ministro si scusò 3 giorni dopo

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ilper gli Affari Regionali e le Autonomie Robertoè statoa 7 mesi dal tribunale di Bergamo, con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario, per le offese all’exCecile, definita “” dall’esponente leghista durante un comizio il 13 luglio 2013. Una vicenda giudiziaria infinita: quarto processo, a dicembre va in prescrizione L’accusa era diffamazione aggravata dmatrice razziale.non si era costituita parte civile. Infatti, esattamente tre, in Senato,fece pubblica ammenda e la stretta di mano fu immortalata da tutti i giornali. LEGGI ANCHE...

Roberto Calderoli è stato condannato a 7 mesi per diffamazione aggravata, per le offese a Cecile Kyenge. Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, è stato condannato a 7 ...