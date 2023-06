Il primo vice capo del Comitato per l'istruzione delladi Stato, Yana Lantratova aveva sostenuto la proposta di ridurre la quantità di compiti per gli studenti. E anche Vladislav Davankov , vicepresidente della camera bassa del parlamento del Popolo ...A dirlo, intervistato da Sky TG24, è Ilya Ponomarev, ex deputato delladi Stato per Russia Giusta e capo politico dell'unità militare Legione "LibertàRussia" che combatte accanto alle ...Anche un'altra fonte della, interpellata sempre da Kommersant, ha confermato che l'urgenza di ... ma anche dalle circostanze legateguerra. 'In concomitanza con l'operazione speciale, molti ...

Alla Duma russa una proposta per ridurre i compiti a casa per gli studenti Globalist.it

Il primo vice capo del Comitato per l'istruzione della Duma di Stato, Yana Lantratova aveva sostenuto la proposta di ridurre la quantità di compiti per gli studenti.La Duma di Stato, camera bassa del Parlamento russo, ha adottato oggi una legislazione che ratifica l'accordo tra Russia e Cina sulla ...