Hailey Bieber è incinta | primo figlio con Justin Bieber - quando nasce?

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ebbene sìattendono il loro. La modella statunitense èe dà il lieto annuncio già con un bel pancino. La coppia ha pensato di tenere per i primi mesi segreta la gravidanza e di rivelarlo solo ora. Si può dire che sono stati abbastanza bravi a nascondere tutto. Anzi, in questi mesi si è spesso parlato di rottura tra loro. Invece,non potrebbero essere più felici, come dimostrato video e foto condivisi per dare l’annuncio.appare con un abito bianco lungo di pizzo ed è impossibile non notare il pancino che lei stessa rende protagonista, dando così la lieta notizia....

Si chiama Chocolate syrup e riprende il nome dal colore tipico del cioccolato. In particolare, dello sciroppo al cioccolato che negli USA ha un colore ben specifico. Perfetto per ravvivare i riflessi castani o per scurire una chioma già tendente al ...

Poco prima di salutare Los Angeles Chiara Ferragni ha voluto provare assolutamente lo smoothie di Hailey Bieber (disponibile solo in America): ecco per quale motivo è la bevanda più desiderata del momento .Continua a leggere

