Leverkusen-Roma - subito una rissa | testa a testa tra Mancini e Tapsoba

(Di giovedì 9 maggio 2024) E’ in corso, sfida valevole per il ritorno della semifinale di Europa League. La squadra di Daniele De Rossi è chiamata ad una vera e propria impresa dopo lo 0-2 all’Olimpico a favore dei tedeschi. I ritmi sono alti. La prima occasione è per Lukaku ma l’attaccante si allunga troppo il pallone. La squadra di Xabi Alonso aumenta i ritmi e per i giallorossi sono dolori.unaMomenti di tensione al 20°. Leonardo Spinazzola si accascia a terra per un problema fisico ma Frimpong continua a giocare. I calciatori dellasi fiondano contro gli avversari e si scatena la: Pellegrini spintona l’olandese, poi il durotra. Al 43? ...

