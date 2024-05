LIVE Fognini-Evans 6-4 1-4 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | arriva la reazione del britannico

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-4 Game. Decolla il dritto difensivo di, che torna ora alla battuta. 40-30 Rovescio sulla riga e comodo dritto in avanzamento vincente di Fabio. 30-30il doppio fallo dell’azzurro. 30-15 Gran risposta di dritto scagliata da. 30-0 Dritto lungolinea a tutto braccio seguito dallo smash di. 15-0 Stupenda la palla corta di rovescio vincente del ligure. 4-1 Game. Lunga la risposta di rovescio dell’azzurro, che resta indietro di un break. 40-30 Palla corta diche in realtà è un assist per il rovescio di Fabio. 40-15 Serve and volley vincente dell’inglese. 30-15 Non passa il rovescio incrociato del ligure. 15-15 Scappa via il dritto in chop di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 arriva l’ACE di Fabio. 30-0 E’ largo il recupero di rovescio di Evans dopo la palla corta di Fognini. 15-0 Servizio e schiaffo al volo di rovescio a segno per il ligure. 3-0 Game Evans. Riga esterna ...

Il notiziario di Tgs, edizione del 9 maggio – ore 19.50 - Il notiziario di Tgs, edizione del 9 maggio – ore 19.50 - Il notiziario di Tgs, edizione del 9 maggio – ore 19.50 Mentana, in diretta torna sul caso Gruber. E arriva il comunicato di La7 Chuando Tan, nella dieta il segreto dell'eterna giovinezza: ha 58 anni ...

FeralpiSalò – Ternana: diretta live e risultato in tempo reale - FeralpiSalò – Ternana: diretta live e risultato in tempo reale - La partita FeralpiSalò - Ternana di Venerdì 10 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 38ma giornata di Serie B ...

Arisa cade in diretta a Viva Rai 2, ecco cosa è successo davvero - Arisa cade in diretta a Viva Rai 2, ecco cosa è successo davvero - Arisa cade bruscamente a terra durante la diretta di Viva Rai 2 mentre cantava in anteprima il suo nuovo singolo. Ma c'è un retroscena ...