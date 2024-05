Carlo Verdone ospite dei chirurghi vertebrali | Fregnaccia che sono ipocondriaco

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – "Sa qual è il vero segreto per non avere problemi alla schiena? Mantenersi in forma e non gravare troppo sulla colonna vertebrale". Come un medico fra i medici, l'attore e registaha inaugurato a Roma il 45.esimo Congresso nazionale della Società italiana di Chirurgia vertebrale e del Gruppo italiano scoliosi 'Sicv&Gis' L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Carlo Verdone festeggerà il 25 aprile nella sua campagna a Cantalupo in Sabina, nel Lazio, non distante da Roma, dove spesso si ritira quando vuole riposarsi dalle fatiche del set e della città. «Sono in tuta campagnola ma chissene frega, lasciamo ...

