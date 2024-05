Per i data center le rinnovabili non bastano

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dal 2022 al 2026 avranno raddoppiato il consumo di elettricità, portandolo da 460 a 1.000 TWh, cioè ai livelli dell’intero Giappone. La fame di energia dell’intelligenza artificiale manterrà il gas insostituibile. E renderà ancora più irrealistici gli obiettivi green. In Bosch e Magneti Marelli operai in cassa integrazione per colpa dei veicoli a batteria. Lo speciale contiene due articoli.