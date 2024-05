Workshop con Matthew Lenton - a Roma dal 13 al 19 maggio Appuntamento al Lottounico con il regista della compagnia Vanishing Point (Glasgow) e la sua ricerca su Il processo di F. Kafka 'From Rome to Glasgow, before The trial'. E' un progetto che mette in dialogo Matthew Lenton, regista della compagnia ...

Workshop con Matthew Lenton - a Roma dal 13 al 19 maggio Roma, 9 mag. (Adnkronos) – ‘From Rome to Glasgow, before The trial’. E’ un progetto che mette in dialogo Matthew Lenton, regista della compagnia Vanishing Point (Glasgow) e la sua ricerca su Il processo di F. Kafka, con otto attori/attrici italiani ...