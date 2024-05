Sondaggio Europee - Fratelli d’Italia stacca Pd

Lo rivela un sondaggio di Quorum/YouTrend per SkyTG24 Se si votasse oggi, a un mese dalle elezioni Europee 2024 , Fratelli d’Italia sarebbe sempre il primo partito con il 27,3%, quasi sette punti in più rispetto al Pd (20,5%) e più di undici sopra ...

(Adnkronos) – Elezioni Europee a giugno, come valutano i cittadini la scelta della premier Giorgia Meloni e di altri leader di partiti di centrodestra e di centrosinistra di candidarsi da capilista pur dichiarando che, se eletti, non andranno a ...

Meloni incontra Söder. Il bavarese è la chiave per la destra presentabile - Meloni incontra Söder. Il bavarese è la chiave per la destra presentabile - Se infatti le elezioni federali sono ancora lontane, alle prossime europee la politica tedesca (e le forze conservatrici) dovranno fare i conti con il risultato di AfD. I sondaggi attestano l’estrema ...

Fidanza (FdI) a Sky TG24: "Agenti costretti a scudi, senza manganelli". DIRETTA - Fidanza (FdI) a Sky TG24: "Agenti costretti a scudi, senza manganelli". DIRETTA - Il Capo-delegazione di FdI al Parlamento europeo e l’eurodeputata dem e Presidente della Commissione Problemi Economici e Monetari sono gli ospiti della nuova puntata di “Tribù”, il talk in onda dal ...

Borrell: "Il voto del 9 giugno è l'ora della verità per Europa" - Borrell: "Il voto del 9 giugno è l'ora della verità per Europa" - MADRID - Il prossimo appuntamento con le urne europee del 9 giugno "è l'ora della verità" per l'Europa. È quanto ha segnalato l'alto rappresentante per la politica estera della Ue, Josep ...