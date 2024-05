Travolto da un furgone mentre è in sella alla sua bici | muore ciclista di 17 anni

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un ragazzo di 17ha perso la vita in un incidente stradale sulla Sp83, tra Civezzano e Fornace, in località Sille, nella provincia di Trento. Il giovane era insuacletta quando è statoda un. La vittima, M.L., era un atleta della categoria juniores della società Montecorona, associazione della Val di Cembra.

E’ finito sotto le ruote di un furgone che stava facendo retromarcia in viale Fieschi, nei pressi del porticato lato gradinata dello stadio Picco. Per liberare il ferito sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto sollevare il furgone ...

travolto da un auto, poi scaraventato sotto un furgone . Infine, trovato con difficoltà. Un Bimbo di otto anni è stato coinvolto in un grave incidente a Lutago, in valle Aurina, ed è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Bolzano. ...

