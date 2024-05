Bayer Leverkusen-Roma 0-1 LIVE | fine primo tempo

Appuntamento con la storia. La Roma di Daniele De Rossi si presenta a Leverkusen con un solo risultato a disposizione per andare in finale di...

Appuntamento con la storia. La Roma di Daniele De Rossi si presenta a Leverkusen con un solo risultato a disposizione per andare in finale di...

Bayer Leverkusen-Roma, testa a testa Mancini-Tapsoba - bayer leverkusen-roma, testa a testa Mancini-Tapsoba - Animi subito caldi alla BayArena di Leverkusen. Al ventesimo minuto del primo tempo, infatti, è scoppiata una rissa in campo tra i calciatori della Roma e quelli del bayer.

Infortunio e caos: Bayer-Roma si infiamma subito - Infortunio e caos: bayer-Roma si infiamma subito - Ecco cosa è successo nel primo tempo di bayer leverkusen-roma, semifinale di ritorno di Europa League. Prima l’infortunio poi il caos Si è scaldata subito bayer leverkusen-roma. Al ventesimo del primo ...

Bayer Leverkusen-Roma, Spinazzola sostituito per problemi fisici: le ultime - bayer leverkusen-roma, Spinazzola sostituito per problemi fisici: le ultime - Problemi fisici in casa Roma. Durante la semifinale di ritorno contro il bayer Leverkusen, al minuto 20' della prima frazione di gioco, Leonardo Spinazzola ha chiesto il cambio alla panchina per ...