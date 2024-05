Bimba di 10 mesi morta in casa a Noto - forse caduta in un secchio pieno di candeggina | genitori sotto choc Era con mamma e fratellini

Appena dieci mesi , morta per avere ingerito candeggina . Una tragedia che gli investigatori stanno cercando di inquadrare. Il dramma ha sconvolto Noto , cittadina barocca a mezz'ora di strada...

Dramma a Noto , in provincia di Siracusa : una Bimba di 10 mesi è morta dopo aver ingerito della candeggina

La piccola ha perso la vita dopo aver ingerito la sostanza tossica. Ancora non si comprende come possa esserne entrata in contatto