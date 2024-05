LIVE Bayer Leverkusen-Roma 0-1 - Europa League 2024 in DIRETTA | inizia il secondo temp - serve un altro gol

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51? Vediamo se subentrerà un po’ di paura tra i tedeschi, che non perdono da tantissimo e non sono abituati ad essere in svantaggio. 50? Ndicka tiene di fisico su Adli. 49? CRISTANTE! Si era liberato benissimo al centro il n.4 giallorosso, che vede la porta davanti a lui ma poi schiaccia troppo la conclusione. Facile la presa bassa per Kovar. 48? Angolo per i tedeschi, con le torri che salgono. Attenzione ricordiamo che sia Tah sia Tapsoba sono già stati ammoniti. 47? Ha ricominciato con il piede sull’acceleratore la squadra di Xabi Alonso, ladeve resistere alla fiammatale per poi provare a colpire nuovamente. 46? Rimessa laterale conquistata da Zalewski, recupera palla subito ilche dopo una combinazione favolosa sulla sinistra non riesce a ...