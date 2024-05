Combattere la propaganda russa - la sfida della Moldova

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – Lacombatte per liberarsi dalla, un'ondata di disinformazione alimentata dall'Intelligenza artificiale in netto aumento in vista del doppio voto del prossimo ottobre, quando si voterà per le elezioni presidenziali e per il referendum sull'adesione all'Ue. Fra i primi segnali di questo sforzo, costato alla Russia circa 50 milioni di euro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.