Chi si sostituisce ai giudici | Giovanni Toti - la lezione dell' ex sindaco Pd a Schlein e compagni

(Di giovedì 9 maggio 2024) L'altolà al Pd per come sta commentando l'arresto del governatorea Liguriaquesta volta non arriva dal centrodestra, ma dall'exdi Lodi Simone Uggetti, iscritto al Partito democratico, che nel 2016 finì in carcere nel 2016 con l'accusa di turbativa d'asta e assolto in via definitiva dopo oltre sette anni e quattro processi. Invitando tutti a seguire l'inchiesta ligure “con la serenità che si deve a questioni delicate" Uggetti spiega all'Adnkronos che "se ti dichiari garantista, lo devi essere a maggiore con un avversario politico”. Il messaggio è ovviamente rivolto alla segretaria dem Elly, che ha chiesto le dimissioni di. “Ma anche ad Andrea Orlando e Debora Serracchiani”, precisa l'ex sidaco. Giudizi espressi quando ancora ci sono “notizie ...