Roccella zittita da 50 liceali agli stati generali della Natalità Meloni | Azione ignobile Mattarella | Contro la Costituzione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Si chiama auditoriumConcili, a Roma, dov'è andata in scena, così l'ha definita la maggioranza di governo, una forma di squadrismo di sinistra: una cinquantina didel collettivo trasnfemminista Aracne ha contestato la ministra per la Famiglia,, e il modello 'Dio, Patria e Famiglia". Obiettivo: bloccare l'inserimento nei consultori dei Pro Vita e l'idea che le donne "debbono necessariamente fare figli". Perchè "Sul mio corpo decido io" L'articolo proviene da Firenze Post.

