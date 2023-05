La realtà LGBT è dogmatica perché predica verità definitive e inconfutabili.mettein forse uno di questi 'dogmi', seppur alla lontana, merita la scomunica. È quanto è successo ad Arisa, che ha espresso simpatia per la Meloni, pur non condividendone il pensiero sui '...Alla collega - amante il 30enne avrebbe più volte detto che Giulia aveva problemi mentali e non, per screditarla in ogni modo. Inoltre, nella denuncia dell'uomo spiccano una serie di ...... dicendo, pare, anche che avesse problemi mentali e non, per screditarla in ogni modo. ...è Alessandro Impagnatiello, sospettato di femminicidio Trent'anni Alessandro Impagnatiello lavora ...

Solo chi è sazio ha diritto di esistere Il Manifesto

Cosa succede ora che la Roma ha perso l'Europa League Quali saranno le quadre qualificate alla prossima Champions LeagueOgni problema locale può coinvolgere immediatamente non solo chi abita lì ma anche i cittadini di Anchorage (Alaska) o Cebu (Filippine). Nel caso delle elezioni amministrative un secondo fattore ...