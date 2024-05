Meloni difende il premierato | Riforma in punta di piedi - per me è un rischio ma darà stabilità ai prossimi governi – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Al convegno La Costituzione di tutti. Dialogo sul, Giorgiaha difeso «la madre di tutte le riforme», come l’ha nuovamente definita. Una modifica alla Carta costituzionale che nelle intenzioni dell’esecutivo dovrebbe garantire più«a chi viene scelto dal popolo per governare». Un lungo discorso per ribadire che la Costituzione non verrà stravolta né verrà alterato il delicato equilibrio istituzionale, un aspetto che allarma numerosi esperti. Ma la premier assicura: «Questala sto facendo per chi arriva domani. Questo è un governo solido o stabile, non ne avrei bisogno. È unper me fare questa. Se non cogliessi questa occasione, non sarei in pace con la mia coscienza». La presidente del Consiglio ha spiegato che questa versione di ...