Grease - altro terribile lutto nel cast | addio ad una delle protagoniste

(Di mercoledì 8 maggio 2024), unquello che ha colpito ildello storico film:ad unaCome un fulmine a ciel sereno arriva una di quelle notizie che sconvolge il mondo del cinema. In particolar modo i protagonisti del celebre film, passato alla storia, “” e soprattutto i milioni di fan sparsi nel mondo. Nelle ultime ore è venuta a mancare uno dei personaggi celebri della nota pellicola. Si tratta di Susan Buckner che, all’età di 72 anni, è passata a miglior vita. Nel film era conosciuta per aver interpretato il ruolo di Patty Simcox, la cheerleader della squadra di football della scuola.neldi(Video YouTube) Cityrymors.itA ...

Con Non Dirmi che Ho Paura l'Italia va al Tribeca Film Festival - Con Non Dirmi che Ho Paura l'Italia va al Tribeca Film Festival - C'e' anche un po' d'Italia nel cartellone del Tribeca Film Festival di New York.

Il camion degli spurghi sprofonda in una buca - Il camion degli spurghi sprofonda in una buca - Il camion degli spurghi in una buca. La ruota del mezzo è stata inghiottita dall'asfalto. Immagini incredibili ...

Questi sono i terribili esiti di una possibile terza guerra mondiale - Questi sono i terribili esiti di una possibile terza guerra mondiale - Quali eventi potrebbero innescare la Terza Guerra Mondiale e quali catastrofi comporterebbe per il nostro mondo interconnesso Ecco le risposte.