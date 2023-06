Autotrasporto | fino a 550 000 euro per l' acquisto di mezzi ecologico

a 550.000 euro per l'acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti stanziato allo scopo 25 milioni, ...... come è statoad oggi il Marebonus, che non può e non deve continuare a subire ritardi nei pagamenti a danno delle aziende dioperanti nell'intermodalità e, di conseguenza, dell'...Un contributo di 125 milioni di euro a sostegno del trasporto merci attraverso le autostrade del mare, validoal 31 dicembre 2027, con l'ìmporto per ogni impresa diche sceglierà il 'combinato' che verrà calcolato 'sulla base dei chilometri evitati sulla rete stradale italiana e che potrà ...

Autotrasporto, fino a 550.000 euro per l’acquisto di mezzi ecologici TusciaUp

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Approvato regime di aiuti per promuovere il trasporto combinato strada-nave a corto raggio La Commissione europea ha dato il via libera a un regime italiano di 125 milioni di euro, in conformità alle ...