Trieste | non vogliono mettere la museruola al cane sull’autobus e accoltellano l’autista | arrestati

(Di lunedì 29 maggio 2023) Si sono rifiutati dilaal proprioe, dopo le proteste del conducente di un bus della linea 10 di, lo hanno accoltellato. Un uomo di 49 anni cubano e una donna di 47, venezuelana, sono saliti sul mezzo di trasporto pubblico con l’animale al guinzaglio ma senza. Quando i controllori hanno fatto notare che questa è obbligatoria, ne è nato un litigio dai toni crescenti. A quel punto, i controllori hanno chiesto aldi avvertire le forze dell’ordine. Quest’ultimo ha fermato il bus e ha telefonato alla questura. Poi si è voltato per rimettersi alla guida, ma a quel punto la donna ha estratto un coltello e lo ha colpito all’addome. Trasportato in ospedale, il conducente non ha riportato ferite gravi perché la cintura lo ha protetto. I due ...

AGI - Un autista di bus del comune disarebbe stato accoltellato questo pomeriggio intorno alle 18 da una donna di origini ...a serramanico da parte della donna riportando comunque ferite...Poco dopo è nato il litigio con i dipendenti dellaTrasporti, scena ripresa dalle ... Trasportato in via precauzionale in ospedale, le sue condizionidestano ...È accaduto ae per questo motivo una coppia di sudamericani, 49enne lui e 47enne lei, è ...sul mezzo con il cane senza museruola e quando gli è stato fatto notare che in quel modo l'animale...

Trieste, salgono sul bus col cane ma non vogliono mettergli la museruola: accoltellato l'autista TGCOM

Un trionfo meritato per una crescita artistica e tecnica davvero notevole. Prende sempre più confidenza con la pista Alessandro Liberatore, atleta che ha trionfato nella gara individuale maschile alla ...È accaduto a Trieste. Il conducente era intervenuto per difendere il controllore da una coppia. Le ferite non sono gravi ...