...ha perso 400.000 voti alle elezioni municipali e regionali che si sono svolte domenica ine ... Sanchez si è assunto "in prima persona" laelettorale del partito e ha comunicato al re la ...PEDRO SANCHEZ DAGONOTA Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, annuncia in un colpo solo dimissioni ed elezioni anticipate. Il Paese torna al voto dopo la clamorosadel Psoe alle amministrative, che hanno segnato la vittoria dell'asse tra Partito Popolare e Vox: dove sono ...Dopo laelettorale e il successo dei partiti di destra , il primo ministro socialista Pedro Sanchez ... Leggi anche Amministrative, la destra stravince. Isabel Dias Ayuso riconfermata a ...

Spagna, batosta per i socialisti nel voto locale: elezioni anticipate - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il partito socialista spagnolo del premier Pedro Sanchez (Psoe) ha perso 400.000 voti alle elezioni municipali e regionali che si sono svolte domenica in Spagna e ritenute un importante test per l'ope ...