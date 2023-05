Romagna | dopo l’acqua i rifiuti | 100mila tonnellate di mobili | elettrodomestici e ricordi Solo a Faenza 5mila auto distrutte Liberare le città? “Non è questione di giorni”

(Di lunedì 29 maggio 2023) “I, gli oggetti, l’mobile. Idi una vita, spazzati via dal”. In alcune vie dile case e i negozi sembrano essere esplosi verso la strada. Sul ciglio davanti all’ingresso di ogni civico ci sono montagne di armadi, frigoriferi, porte, articoli più vari. Tutto quello che l’alluvione ha distrutto. Si notano soprattutto nelle zone del centro storico e del quartiere Borgotto, lungo i fiumi Marzeno e Lamone, dove i vicoli sono stretti e l’esondazione di due settimane fa ha causato i danni maggiori, conche ha invaso completamente garage, cantine e piani terra. Qui gli spazi tra una finestra e l’altra dei palazzi rimangono riempiti da cumuli di macerie alti metri finché non arrivano i ragni dei camion dell’Hera, la multiutility che gestisce la raccolta ...

Il mondo della musica si unisce per dare sostegno alla popolazione colpita dall' alluvione in Emiliagli appelli e le dichiarazioni, ora arriva Italy Loves, il grande concerto - evento che si terrà sabato 24 giugno alla Rcf Arena di Reggio Emilia a Campovolo, a cui ...Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è arrivato nei quartieri Cava e Romiti, accompagnato dal deputato Jacopo Morrone, per verificare la situazionele drammatiche ...l'alluvione che ha colpito l'Emilia -l'insidia è l'acqua stagnante. L'emergenza richiede la rimozione il prima possibile. Perché può essere veicolo di infezione. Anche se non ci sono ...

«Vedremo le funzioni, valuteremo le competenza e sceglieremo il profilo più adatto». A delineare l’identikit del commissario ...«Vede, laggiù c’è la mia casa, fino all’altroieri c’erano ancora due metri d’acqua. Ma solo domani pomeriggio forse potrò riandare a vederla ...