Pensione di invalidità | attenzione alla nuova comunicazione Inps | Cosa fare ed entro quando

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ci sono novità per quanto riguarda ladi. Ecco chedice lae che. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale () ha recentemente emesso unache contiene disposizioni di grande rilevanza per diverse categorie di cittadini. Arriva lasulladi(Credits foto: Ansa) – ilovetrading.itTra le novità più significative introdotte da questa, vi sono importanti cambiamenti riguardanti ladi. Nell’articolo che segue, ...

...cui si riferiscono (non sono soggette a questa tassazione assegni sociali e pensioni di). Cie, Cns) cliccare su "Prestazioni e servizi" e poi "Cedolinoe servizi collegati".Ecco quando viene pagata ladi giugno. leggi anche Pensioni, al via i controlli Inps: ... assegni di indennità epotranno ritirare l'assegno a partire dal 1° giugno . Nel mese di ...... comprese quelle d'come pure le prestazioni assistenziali come l'assegno sociale, è la ...4%: ciò significa, ad esempio, che unadi 1.000 euro godrebbe di un aumento di 54 euro, ...