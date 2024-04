Manciano | il ciclista investito lotta per la vita E’ un atleta conosciuto - tutta Capalbio è con lui

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024), 27 aprile 2024 – Stando tra lae la morte all’ospedale di Siena. Dopo essere stato travolto da un’auto sulla strada regionale 74, tra Marsiliana e, nella zona dei Guinzoni. Alessandro Benini, 40 anni diin zona per la sua passione per la bici e per le tante imprese sportive compiute, si trova ricoverato in sala rianimazione e in prognosi riservata alle Scotte. Un’auto lo ha travolto e non si è fermato a soccorrerlo. Ma la notte tra giovedì e venerdì l’uomo che era alla guida dell’auto ha telefonato alla caserma dei carabinieri, ammettendo di essere rimasto coinvolto nell’incidente e di non essersi fermato subito a soccorrere il ferito che è stato trascinato per almeno 50 metri dopo l’impatto. Sul posto è arrivata l’ambulanza e i ...