Riassunto | Il campionato World of Coffee & World Barista Championship Busan 2024 al via il 1º maggio

Il campionato "world of Coffee & world Barista Championship busan 2024" al via il 1º maggio - L'evento globale per le specialità di caffè si terra a BEXCO, a busan, per la prima volta in Asia La world of Coffee & world Barista Championship busan si terrà dal 1º al 4 maggio al centro congressi ...

‘world of Coffee & world Barista Championship busan 2024’ to Launch on May 1st - The Global Specialty Coffee Event is Held in BEXCO, busan, the First in Asia world of Coffee & world Barista Championship busan is held from May 1st to 4th at BEXCO. (ANSA) ...

Il miglior barista d’Italia Federico Pinna vola a busan per vincere il titolo mondiale - Federico Pinna, titolare dell’Urban Caffè di Treviglio ed eletto a Gennaio il miglior barista d’Italia, vola in Corea del Sud per il world Barista Championship.

