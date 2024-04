Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company partecipa al World Future Energy Summit e annuncia il suo programma di investimenti industriali

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 27 aprile 2024) ABU DHABI–(BUSINESS WIRE)–Dal 15 al 20 aprile 2024, i rappresentanti del governo provinciale cinese die del governo municipale di Jiuquan hannoto alad Abu Dhabi, con una visita a Dubai e in Arabia Saudita. In questo periodo,Newha sottoscritto dei contratti con diversi acquirenti internazionali di energia solare, aprendo nuovi canali di vendita internazionali per le nuove aziende cinesi di energia fotovoltaica. Il dirigente della provincia die il sindaco di Jiuquan hanno presenziato la cerimonia della firma a Dubai. Nel corso di tale ...