Frosinone-Salernitana 3-0 - ciociari vincono dopo 3 mesi e campani in B

(Di sabato 27 aprile 2024) (Adnkronos) – Ilbatte la3-0 nel match in calendario oggi per la 34esima giornata della Serie A. Itornano alla vittoria che mancava dal 21 gennaio, salgono a 31 punti e lasciano almeno per qualche ora la zona retrocessione, salendo a +3 rispetto all’Udinese, terz’ultima da sola. La, è aritmeticamente retrocessa in Serie B, ultima con 15 punti. Il successo delallenato da Di Francesco è firmato dai gol di Soulè, a segno su rigore al 10?, di Brescianini al 25? al termine di un contropiede micidiale e da Zortea all’85’l’ennesima ripartenza. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

(Adnkronos) – Il Frosinone batte la Salernitana 3-0 nel match in calendario oggi per la 34esima giornata della Serie A. I ciociari tornano alla vittoria che mancava dal 21 gennaio, salgono a 31 punti e lasciano almeno per qualche ora la zona retrocessione, salendo a +3 rispetto all'Udinese, ... Continua a leggere>>

Il Frosinone lascia la zona retrocessione Il Frosinone batte la Salernitana 3-0 nel match in calendario oggi per la 34esima giornata della Serie A. I ciociari tornano alla vittoria che mancava dal 21 gennaio, salgono a 31 punti e lasciano almeno per qualche ora la zona retrocessione, salendo a +3 ... Continua a leggere>>

Serie A, i risultati della 34^: il Frosinone vede la salvezza, la Salernitana è retrocessa - Ha rianimato, specie sul piano della tenuta difensiva, il Lecce Luca Gotti, abile a diradare le nubi che poteva attirare sull'ambiente il colpo di testa di Roberto D'Aversa: il Monza chiamato a ...

Continua a leggere>>

frosinone-salernitana 3-0, punti pesanti per la salvezza. Campani retrocessi in Serie B - Il Frosinone ha sconfitto la Salernitana con un secco 3-0 nell'anticipo della 34ma giornata della Serie A. I laziali si sono imposti in maniera nitida di ...

Continua a leggere>>

Pagelle di frosinone-salernitana 3-0: Soulé, Brescianini e Zortea mandano i campani in B. Flop Sambia - Sarà un finale di stagione comunque rovente per i ciociari. La Salernitana è condannata alla B e attende solo l’aritmetica. Il Frosinone può ancora sperare nella permanenza in massima categoria.

Continua a leggere>>