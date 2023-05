Parco Leonardo | gli studenti della Grassi “incontrano” Mickey Mouse

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 29 maggio 2023) Fiumicino – E’ stata una mattinata davvero particolare quella di mercoledì 24 maggio per gliscuola media di via Copenaghen a. Gli alunni delle prime classi dell’Istituto comprensivo G.B.– accompagnati dai loro docenti e dagli autori Dario Amadei e Elena Sbaraglia – hanno potuto infatti conoscere la vera storia di Topolino, anche grazie alla lettura di “. la vera storia del topo più famoso del mondo” edito da Graphofeel. Una giornata di scuola diversa dal solito quindi, per parlare con gli autori del libro, ma anche per vedere filmati a tema, per pore domande, per presentare i propri lavori: “, la vera storia del topo più famoso del mondo, presentata con un linguaggio ...