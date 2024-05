Biscotti a basso indice glicemico Li preparo in pochi minuti

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Quando si ha voglia di un dolcetto ma si desidera evitare gli eccessi di zuccheri raffinati, ialle noci rappresentano un’ottima scelta. Questisono apprezzati da grandi e piccini per il loro sapore delizioso e per la semplicità nella preparazione. Inoltre, grazie ale all’apporto moderato di calorie, sono adatti anche a chi segue una dieta controllata. La ricetta richiedeingredienti comuni e il procedimento è rapido e intuitivo, perfetto anche per chi non ha molta esperienza in cucina. Il risultato sono deifragranti e croccanti, arricchiti dal gusto delle noci e dal profumo del rum alla vaniglia. Ingredienti: 3 cucchiai di eritritolo o zucchero 1 tappo di rum alla vaniglia 200 gr di noci ½ ...