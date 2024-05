Tricolori di aerobica Otto titoli per Macerata

Rimini - Campionati Continentali: La 'Dolce Vita' dei grandi attrezzi ginnici per un europeo da 'Amarcord' - In palio ci sono dodici podi di specialità maschili, otto femminili tra big e giovani, quattro di ... oltre ad Elena Aliprandi per la Ritmica, Monica Darone per l'Aerobica ed Emiliana Polini nella ...

Dev Patel Presents: son figo, son bello… son Monkey Man! - Otto Oscar vinti su 10 nomination, il plauso di tutte le signore mie che una volta nella vita si ... da quello che ho capito, è tipo un istruttore di aerobica ma, tenetevi forte, grasso. L'altro è John ...