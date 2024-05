Campi Flegrei | continuano le scosse - cresce l’allarme

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ia registrare un’intensa attività sismica che sta preoccupando la popolazione locale e gli esperti. Questa mattina, mercoledì 8 maggio alle 7.29, una scossa di magnitudo 2.6 è stata distintamente avvertita dagli abitanti della zona della Solfatara, sollecitando preoccupazione nei quartieri occidentali di Napoli, come Pianura, Agnano e Bagnoli, e nelle città vicine di Quarto e Pozzuoli. Gli episodi sismici non sono isolati. Già nelle prime ore del mattino, poco dopo le 5, un’altra scossa ha interessato l’area, confermando un trend inquietante evidenziato nel recente bollettino di Sorveglianza deiper il mese di aprile 2024. Secondo il rapporto, il mese di aprile ha segnato un record preoccupante con 1.252 terremoti, il numero più elevato dal 2005, quando ha ...

